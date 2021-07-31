Студия дизайна интерьера
Ремонт квартир и домов в Москве и МО

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Студия дизайна интерьера в Москве

Впишемся в Ваш бюджет ремонта! Звоните!

Только опытные дизайнеры-архитекторы, которые слышат заказчика

Все наши решения можно воплотить в жизнь

Экономим до 300 часов Вашего времени во время реализации проекта

Полный подбор мебели и материалов

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Снижаем стоимость ремонта с нашим проектом до 30 %

За счет:

  • Планирования бюджета при проектировании интерьеров
  • Скидок от надежных поставщиков студии
  • Быстрого подбора аналогов при отсутствии позиции

Создаем дизайн-проекты любой сложности по Вашим пожеланиям. Работаем без выходных.

Студия дизайна интерьера в Москве

Узнайте сколько вы сможете сэкономить на ремонте с нашим дизайн проектом

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Наши работы

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Как мы можем сэкономить 300 часов
Вашего времени, во время реализации проекта

  • Поездки по строительным магазинам и шоурумам – 100ч.
  • Авторский надзор поможет избежать несоответствий проекту – 50ч.
  • Организация доставки, заказ образцов – 10ч.
  • Сами отвечаем на все вопросы строителей – 25ч.
  • Создаем планировки, которые можно согласовать в Госжилинспекции – 25ч.
  • Осуществляем технический надзор над закупкой материалов и строительством – 80ч.
  • Юридическая помощь в спорах с строителями или застройщиками – 10ч.
Консультация
Дизайн однокомнатной квартиры
дизайн двухкомнатной квартиры 77м2
Студия дизайна интерьера в Москве
Ремонт однокомнатной квартиры во вторичке
Дизайн кухни
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
дизайн детской комнаты
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Дизайн интерьера кухни
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве
Студия дизайна интерьера в Москве

Отзывы

Заказывал дизайн-проект для своей двухкомнатной квартиры 50 м2 в жилом комплексе (Москва). Дизайнер отлично знает свое дело! Сейчас процессе.

Работой остался доволен. Дизайнер Мария сработала на отлично, учла все современные пожелания клиента! Это сильно облегчает жизнь! Уверен, квартиры это или офисы, любое пространство они превратят в красивый объект.

Отзывы

Владимир Ч.

5/5

Два года искала компанию, чтобы переделать квартиру в ЖК, которая досталась. После все изменилась!

Вне всяких сомнений будем всем рекомендовать дизайнера и эту компанию, так как уверены, что работы на объекте сделают хорошо и реализуют все в срок, сдадут готовый дизайн-проект с современными решениями и пожеланиями заказчика.

Отзывы

Анастасия Шиковец

5/5

Даша помогала каждую минуту. Объясняла тонкости дизайн-проекта в современном стиле. Отличная студия с хорошим  портфолио и штатом специалистов. 

Спасибо огромное за работу и за душевность. Проект получился элитный и под ключ, ответили на все вопросы про их услуги и мебель. Именно поэтому с меня подарок и отзывы. Хорошие дизайнеры

Отзывы

Евгения Г.

5/5

Цены

Наименование

Описание

Цена

Технический дизайн-проект

  • Варианты планировочных решений
  • План обмерный;
  • План комнат с расстановкой мебели,
  • План монтажа/демонтажа
  • План потолков (с указанием размеров и разрезов)
  • План полов/теплых полов
  • План расположения розеток
  • План расположения светильников и выключателей
  • План с привязками сантехнического оборудования
1000 р/м2

Дизайн-проект с коллажами

  • План обмерный;
  • План комнат с расстановкой мебели,
  • План монтажа/демонтажа
  • Коллажи
  • План потолков (с указанием размеров и разрезов)
  • План полов/теплых полов
  • План расположения розеток
  • План расположения светильников и выключателей
  • План с привязками сантехнического оборудования
  • Развёртки стен с указанием типов отделки
  • Спецификация используемых материалов
1800 р/м2

Полный дизайн-проект с 3D визуализациями

  • План обмерный;
  • План комнат с расстановкой мебели,
  • План монтажа/демонтажа
  • Фотореалистичная 3д визуализация всех помещений
  • План потолков (с указанием размеров и разрезов)
  • План полов/теплых полов
  • План расположения розеток
  • План расположения светильников и выключателей
  • План с привязками сантехнического оборудования
  • Развёртки стен с указанием типов отделки
  • Спецификация используемых материалов и мебели
2200 р/м2

Все услуги

Интерьер квартир и частных домов

SmarRoom проектирует квартиры в Москве разной площади, как большие так и маленькие, а также частные дома. Мы знаем, как создать элитный комфорт в пространстве.

Общественные и коммерческие помещения

Наша команда занимается разработкой интерьеров для таких помещений, как: офисы, бары, магазины, салоны красоты, кафе, спортзалы, рестораны.

Комплектация

Мы подготовим спецификацию на материалы и подбор мебели к интерьеру, которая на 100% будет соответствовать Вашему бюджету. Поможем купить все позиции и доставить.

Ремонтные работы

Наши строительные бригады прошли отбор из 5 этапов. Все технологии отделочных работ строго регламентированы. Работаем без предоплаты..

Авторский надзор

Контроль за реализацией элитного проекта. Ведем журнал авторского надзора, куда фиксируем все этапы работ и контроль соответствия проекту.

Согласование в БТИ

Поможем узаконить планировку в Москве и МО. Проконсультируем по возможности переноса перегородок на объекте.

Купили в Москве новую квартиру, но не знаете:

  • Как правильно выбрать подрядчика?
  • Как рассчитать бюджет, чтобы хватило денег?

SmartRoom – студия современного интерьера, где успешно реализовано более 124 дизайн-проектов.

Нажмите на номер телефона, чтобы получить бесплатную и обсудить нюансы будущего дизайна.

Студия дизайна интерьера в Москве

SmartRoom Design

Андрей Секерин
Руководитель компании
+7 (931) 521-00-94

Мы слышим и предугадываем желания клиента*, предлагаем уникальные варианты проектов и реализуем их точно в срок.

Скачать авторский дизайн-проект

*NPS (индекс лояльности клиентов) по итогам 2021 года – 98%

Интерьер студии
Интерьер студии

В комплекс работ входит

Разработка концепции

Мы выясним ваши предпочтения, составим техническое задание, подготовим планировочные решения.

Спецификация на материалы и смета на ремонт

Составляем спецификацию материалов, мебели, декора. Просчитываем стоимость всех ремонтных работ.

3Д визуализация

Создаем фотореалистичную визуализацию проекта.

Рабочие чертежи

Прорабатываем подробные рабочие чертежи совреенного дизайн-проекта для строителей.

Партнеры компании в Москве

Cкачайте чек-лист
“35 ошибок при ремонте квартиры“

Акции

Отзывы

Выгодные соседи

10% скидка на 2 заказа дизайн-проекта с отделкой в одном доме Москвы и МО

Скидка на дизайн

Для «Быстрых»

5% скидка если заказать и заключить договор не позднее, чем через 3 дня после оставления заявки

Фото работ

Проект студии
Индивидуальный подход с учетом выбора мебели
Благодаря дизайнерам полностью переделали проект студии
Студия дизайна интерьера
Переделали проект в связи с расширением кухни
Проект
Проект
Проект ванной
От студии
Дизайн студии
Проект будущей спальни
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Проект детской комнаты
Дизайн проект гостиной
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Дизайн студия
Разработка интерьера квартиры
Дизайн детской
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Дизайн студии
Дизайн спальни
Студия SmartRoom
Разработка интерьера кухни
Студия SmartRoom
Дизайн и обустройство квартиры
Студия SmartRoom
Разработка дизайна интерьера спальни
Студия SmartRoom
Дизайн интерьера кухни
Студия SmartRoom
Разработка проекта интерьера квартиры

Наша команда

В нашей команде выпускники МГХПА им. С.Г. Строганова, МАРХИ, Британской высшей школы дизайна. Мы отбираем сотрудников в 3 этапа и берем только лучших дизайнеров с хорошим рейтингом, опытом работы и портфолио уровня A+

Андрей
Руководитель компании
Карина
Дизайнер
Яна
Старший дизайнер
Елена
Дизайнер
Вероника
Старший дизайнер
Мария
Дизайнер
Дарья
Дизайнер
Анна
Дизайнер
Ирина
Дизайнер
Артур
Дизайнер

Забронируйте бесплатную консультацию специалистов SmartRoom Design, по итогам которой Вы получите

  • Аудит вашей планировки
  • Концепцию, идеи и стиль будущего интерьера
  • Бюджет на ремонт вашей мечты
Забронировать
Ремонт под ключ
Дизайн интерьера

Квартир

Загородных домов,
коттеджей и таунхаусов

Авторский надзор

Дизайн комнат

Детской

Спальни

Гостиной

Кухни

Телефон

8 (931) 521-00-94

E-mail:

admin@smartroom-msk.ru

Адрес:

г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10
Мы принимаем
Мы соцсетях:
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  • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
  • СЕКЕРИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
  • ИНН: 550723160040
  • ОГРНИП: 322508100397841
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