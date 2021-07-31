Студия дизайна интерьера в Москве

Два года искала компанию, чтобы переделать квартиру в ЖК, которая досталась. После все изменилась!

Вне всяких сомнений будем всем рекомендовать дизайнера и эту компанию, так как уверены, что работы на объекте сделают хорошо и реализуют все в срок, сдадут готовый дизайн-проект с современными решениями и пожеланиями заказчика.