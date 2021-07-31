Студия дизайна интерьера в Москве
Впишемся в Ваш бюджет ремонта! Звоните!
Только опытные дизайнеры-архитекторы, которые слышат заказчика
Все наши решения можно воплотить в жизнь
Экономим до 300 часов Вашего времени во время реализации проекта
Полный подбор мебели и материалов
Снижаем стоимость ремонта с нашим проектом до 30 %
За счет:
- Планирования бюджета при проектировании интерьеров
- Скидок от надежных поставщиков студии
- Быстрого подбора аналогов при отсутствии позиции
Создаем дизайн-проекты любой сложности по Вашим пожеланиям. Работаем без выходных.
Узнайте сколько вы сможете сэкономить на ремонте с нашим дизайн проектом
Тип помещения
Укажите площадь в м2
Стиль
Как вам удобнее обговорить детали?
Мы уже приступили к расчету!
Куда вам удобнее получить расчёт?
Наши работы
Как мы можем сэкономить 300 часов
Вашего времени, во время реализации проекта
- Поездки по строительным магазинам и шоурумам – 100ч.
- Авторский надзор поможет избежать несоответствий проекту – 50ч.
- Организация доставки, заказ образцов – 10ч.
- Сами отвечаем на все вопросы строителей – 25ч.
- Создаем планировки, которые можно согласовать в Госжилинспекции – 25ч.
- Осуществляем технический надзор над закупкой материалов и строительством – 80ч.
- Юридическая помощь в спорах с строителями или застройщиками – 10ч.
Отзывы
Заказывал дизайн-проект для своей двухкомнатной квартиры 50 м2 в жилом комплексе (Москва). Дизайнер отлично знает свое дело! Сейчас процессе.
Работой остался доволен. Дизайнер Мария сработала на отлично, учла все современные пожелания клиента! Это сильно облегчает жизнь! Уверен, квартиры это или офисы, любое пространство они превратят в красивый объект.
Владимир Ч.
Два года искала компанию, чтобы переделать квартиру в ЖК, которая досталась. После все изменилась!
Вне всяких сомнений будем всем рекомендовать дизайнера и эту компанию, так как уверены, что работы на объекте сделают хорошо и реализуют все в срок, сдадут готовый дизайн-проект с современными решениями и пожеланиями заказчика.
Анастасия Шиковец
Даша помогала каждую минуту. Объясняла тонкости дизайн-проекта в современном стиле. Отличная студия с хорошим портфолио и штатом специалистов.
Спасибо огромное за работу и за душевность. Проект получился элитный и под ключ, ответили на все вопросы про их услуги и мебель. Именно поэтому с меня подарок и отзывы. Хорошие дизайнеры
Евгения Г.
Цены
Наименование
Описание
Цена
Технический дизайн-проект
- Варианты планировочных решений
- План обмерный;
- План комнат с расстановкой мебели,
- План монтажа/демонтажа
- План потолков (с указанием размеров и разрезов)
- План полов/теплых полов
- План расположения розеток
- План расположения светильников и выключателей
- План с привязками сантехнического оборудования
Дизайн-проект с коллажами
- План обмерный;
- План комнат с расстановкой мебели,
- План монтажа/демонтажа
- Коллажи
- План потолков (с указанием размеров и разрезов)
- План полов/теплых полов
- План расположения розеток
- План расположения светильников и выключателей
- План с привязками сантехнического оборудования
- Развёртки стен с указанием типов отделки
- Спецификация используемых материалов
Полный дизайн-проект с 3D визуализациями
- План обмерный;
- План комнат с расстановкой мебели,
- План монтажа/демонтажа
- Фотореалистичная 3д визуализация всех помещений
- План потолков (с указанием размеров и разрезов)
- План полов/теплых полов
- План расположения розеток
- План расположения светильников и выключателей
- План с привязками сантехнического оборудования
- Развёртки стен с указанием типов отделки
- Спецификация используемых материалов и мебели
Все услуги
Интерьер квартир и частных домовSmarRoom проектирует квартиры в Москве разной площади, как большие так и маленькие, а также частные дома. Мы знаем, как создать элитный комфорт в пространстве.
Общественные и коммерческие помещенияНаша команда занимается разработкой интерьеров для таких помещений, как: офисы, бары, магазины, салоны красоты, кафе, спортзалы, рестораны.
КомплектацияМы подготовим спецификацию на материалы и подбор мебели к интерьеру, которая на 100% будет соответствовать Вашему бюджету. Поможем купить все позиции и доставить.
Ремонтные работы
Наши строительные бригады прошли отбор из 5 этапов. Все технологии отделочных работ строго регламентированы. Работаем без предоплаты..
Авторский надзор
Контроль за реализацией элитного проекта. Ведем журнал авторского надзора, куда фиксируем все этапы работ и контроль соответствия проекту.
Согласование в БТИ
Поможем узаконить планировку в Москве и МО. Проконсультируем по возможности переноса перегородок на объекте.
Купили в Москве новую квартиру, но не знаете:
SmartRoom – студия современного интерьера, где успешно реализовано более 124 дизайн-проектов.
Нажмите на номер телефона, чтобы получить бесплатную и обсудить нюансы будущего дизайна.
Мы слышим и предугадываем желания клиента*, предлагаем уникальные варианты проектов и реализуем их точно в срок.
*NPS (индекс лояльности клиентов) по итогам 2021 года – 98%
В комплекс работ входит
Партнеры компании в Москве
Cкачайте чек-лист
“35 ошибок при ремонте квартиры“
Акции
Выгодные соседи
10% скидка на 2 заказа дизайн-проекта с отделкой в одном доме Москвы и МО
Для «Быстрых»
5% скидка если заказать и заключить договор не позднее, чем через 3 дня после оставления заявки
Фото работ